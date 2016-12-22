防彈標語T恤引起警察抗議 沃爾瑪下架

美國大型零售連鎖商沃爾瑪網站，原本販賣一款印有「防彈：黑人的命也是命」標語的T恤，但因引起美國警察同業會抗議，如今已經下架停售。

沃爾瑪網站Walmart.com日前推出一款胸前正中央印有黑底紅字「防彈：黑人的命也是命」（Bulletproof:Black Lives Matter）標語的系列服裝，包括短袖T恤、長袖T恤、背心以及連帽T恤等不同款式，售價從16.95美元到41.95美元不等。

不過，美國警察同業會（Fraternal Order of Police）會長坎特伯瑞（Chuck Canterbury），卻為了這款標語T恤，特別致函給沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon），表達抗議。

坎特伯瑞在信中寫道，這款T恤所使用的標語帶有冒犯意味，企圖利用美國國內的種族緊張關係，謀取商業利益。

他在信中指出：「把社區之間所存在差異拿來做為商業賣點，對於警方而言是沒有幫助的，對於社區內建立彼此之間更好的信任感與尊重，也都沒有益處。利用緊張關係來賺錢，無助於整個社會的療癒進程。」

雖然印有「防彈：黑人的命也是命」標語的這個系列服裝，目前已經都從沃爾瑪網站下架，但其他幾款只印著單句「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「黑人的命也同樣是命」（Black Lives Also Matter）的服裝，則仍然可以買得到。

另外，沃爾瑪網站還販售其他類似標語T恤，包括「警察的命也是命」（Blue Lives Matter）、「記者的命也是命」（Journalists Lives Matter）、「遊民的命也是命」（Homeless Lives Matter）以及「所有人的命都是命」（All Lives Matter）。1051222

(中央社)