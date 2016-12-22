台灣贈白鯧魚苗 嘉惠巴拉圭養殖戶

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駐巴拉圭大使館當地時間19日致贈巴國阿曼巴省淡水白鯧魚苗，協助水產養殖發展。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 105年12月22日

駐巴拉圭大使館當地時間19日致贈巴國阿曼巴省淡水白鯧魚苗，協助水產養殖發展。

阿曼巴省（Amambay）省議長阿瓦倫加（Derlis Alvarenga）代表接受淡水白鯧魚苗1萬2千尾。

駐巴大使俞大?表示，台灣協助「巴拉圭淡水白鯧魚苗繁養殖計畫」發展，藉由技術培訓、輔導及魚苗提供，與巴國分享改良漁業養殖環境之經驗與專業技術，以利巴國強化農牧經濟之發展。

阿瓦倫加接受魚苗時，感謝中華民國政府積極協助巴國產業多樣性發展，提供鄉間小農自給自足工具，改善生計。

大使館表示，巴國為南美洲內陸國，水產資源缺乏，台灣自2010年起與巴國政府共同推動發展淡水漁業養殖，吳郭魚、白鯧魚等優質漁種逐漸受到巴國市場歡迎。現階段漁苗繁殖技術成效良好，深獲巴朝野各界人士肯定，未來將持續協助巴國提升產能，促進漁民營收。1051222

(中央社)