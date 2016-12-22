竹山秀傳醫院 醫師化身耶誕老人

竹山秀傳醫院，醫師、教友報佳音，溫暖病患的心。（廖志晃攝）

竹山秀傳醫院，洋溢耶誕節的歡樂氣氛。（廖志晃攝）

耶誕節前夕，竹山秀傳醫院醫護人員為社區民眾獻上祝福。（廖志晃攝）

耶誕節前夕，竹山秀傳醫院推出「聖誕同樂、醫院傳愛」溫馨關懷活動，家醫科醫師黃相寓、汪利璆扮演聖誕老人，由南投聖教會、竹山靈糧堂教友陪同，在醫院內傳送福音，希望藉由溫馨及歡樂的氣氛，讓病患感受喜氣與熱情。

黃相寓、汪利璆醫師，都是虔誠的基督徒，兩人在忙碌的門診外，還分別負責醫院社區健康部、遠距照護中心等業務，長期投入社區健康促進工作，因而與社區長輩建立深厚情誼。

竹山秀傳醫院兩位醫師，和南投聖教會傳道黃玉堂、竹山靈糧堂傳道曾俊融，率領熱心會友，分成平安、喜樂、感恩、祝福等4友報佳音小隊，到護理站、病房區向病患、家屬及醫護人員傳遞愛的福音，讓醫院散發歡樂的氣息。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，竹山秀傳醫院是南投縣濁水溪沿線鄉鎮，唯一的地區醫院，20年來透過遠距照護、巡迴醫療及高山醫療服務，深入偏鄉第一線，提供社區健康服務，獲得民眾的肯定與信賴；近年來，積極更新醫療設備，強化醫療服務科別，為地方建構更完善的醫療服務網，未來，也將全力配合長照2.0政策，成為長照旗艦店，成為關懷及照顧偏鄉長者、失能者的守護醫院。

(中時)