經典賽》日本隊留10空缺 上原浩治先退出

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上原浩治曾是紅襪隊守護神。（美聯社資料照）

(08:59更新 田中、前田尚未回覆意願)日本武士國家隊前天公布世界棒球經典賽(WBC)18人名單，其中10個空缺留給在美國大聯盟奮鬥的日籍球員，現在確定紅襪隊前守護神、41歲上原浩治不會為國出征。

《NHK新聞》等日媒今報導，剛加入小熊隊的上原浩治，雖向球團表達想參加經典賽的強烈企圖心，但仍被拒絕，上原浩治說：「真的很抱歉。」。上原浩治日前以1年450萬美元(約1.4億台幣)，與小熊簽約。

上原浩治上季效力紅襪，多為中繼或後援，出賽50場，投47局，戰績2勝3敗、18中繼點、7救援，自責分率3.45，表現稱職。大聯盟日籍球員，太空人外野手青木宣親已答應參加經典賽，日本隊還在等待洋基田中將大、道奇的前田健太、馬林魚田澤純一回覆意願。

(中時電子報)