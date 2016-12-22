26號輕颱納坦形成 短期對台無影響

中央氣象局觀測，位在關島西南方的熱帶性低氣壓，今天清晨形成今年第26號輕度颱風納坦，研判短期對台灣無影響。

氣象局說，納坦目前距離鵝鑾鼻東南方還有2620公里，正以每小時26轉35公里速度，朝西北西行進，朝往菲律賓中部移動，短期內對台灣天氣沒有影響。

氣象局將持續留意納坦未來動態。1051222

(中央社)