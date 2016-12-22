王菲演唱會門票炒到天價 網曝原價都沒人買

王菲演唱會門票驚傳原價也乏人問津。(圖/鳳凰娛樂微博)

天后王菲將於本月30日在上海舉行「幻樂一場」演唱會，由於六年沒開演唱會加上僅限一場，門票可說是搶破頭，據悉光第一排就要價100萬人民幣，不過根據知情人士透露現在就連原價出售都賣不掉。

根據陸媒報導，大陸著名電台主持人楊樾透露，之前主辦方為炒高價格製造話題，反而導致演唱會門票大量滯銷賣不出去，昔日黃牛價至少喊到十幾萬，現在就連原價都賣不掉，還要想看的歌迷當天可到場外找黃牛買，估計幾百元就能買到，直呼「這是一場已經崩盤的演出」，不過此文在發佈沒多久後就刪除，也讓粉絲質疑其可信度。

(中時電子報)