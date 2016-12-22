26號颱風納坦生成好異常？吳德榮這樣說

今年第26號颱風納坦已在凌晨2時形成。（中央氣象局）

原位於關島南南西方海面之熱帶性低氣壓，於今天（22日）凌晨2時發展為今年第26號颱風納坦（ＮＯＣＫ－ＴＥＮ）。12月還有颱風是氣候異常現象？氣象專家吳德榮說：「並不」！

氣象局預報，納坦颱風將持續朝西往菲律賓中部移動，短期內對台灣天氣沒有影響。

至於12月在西北太平洋有颱風生成是異常嗎？吳德榮在【洩天機教室】專欄中表示，12月颱風生成數平均值是1.3個；至於今年西北太平洋有26個颱風生成，也不特別多，因為年平均值就是26個。

大家會覺得特別多的原因可能是，氣象局曾預估今年颱風生成數為19至23個，如今出現26個，就被誤以為今年特別多了。

(中時電子報)