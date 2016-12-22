台聖斷交 美敦促各方對話

台灣與聖多美普林西比斷交，美國國務院發言人柯比今天說，兩岸間的對話，能讓這幾年來有和平與穩定的發展，美國敦促所有相關各方透過有效對話，避免製造不穩定舉動。

柯比（John Kirby）在每日新聞簡報會上做上述表示。

中央社記者問，台灣與聖多美普林西比斷交，美國是否認為兩岸間有升高緊張的情況？對此，柯比指出，美國已注意到聖多美普林西比宣布與台灣終止外交關係的報導，就美國來說，兩岸關係的穩定是美國的深遠利益。

他說，美國相信，兩岸間透過對話，才能有這幾年來和平與穩定的發展，美國敦促所有相關各方，透過有成效的對話，支持兩岸穩定，並避免製造不穩定的舉動。

他最後說，當然，這是聖多美普林西比的決定，這必須由聖多美普林西比來說明這一決定。1051222

(中央社)