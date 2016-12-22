老美最愛耶誕片：小鬼當家與精靈總動員

我要評比

美國有線電視頻道「美國經典電影」根據美各地耶誕電影收視統計，配合過去十年間Google搜尋耶誕電影的關鍵字，發現美民眾最愛的耶誕片為「小鬼當家」與「精靈總動員」。

再過幾天就是耶誕節，「美國經典電影」（American Movie Classics）整理出全美各州民眾最喜愛的耶誕電影是哪一部。

統計結果顯示，稱霸最多州民眾最愛耶誕電影首選就是1990年上映的「小鬼當家」（Home Alone）。

在維吉尼亞州、德州、俄勒岡州、北達科他州、明尼蘇達州等共計10州，麥考利克金（Macaulay Culkin）主演的「小鬼當家」，風光拿下當地民眾最愛耶誕電影的第一名。

2003年上映，好萊塢諧星威爾法洛（Will Ferrell）主演的「精靈總動員（Elf），在密西根州、麻州、新澤西州、俄亥俄州、賓州以及威斯康辛州等8個州，都是當地民眾最喜愛的耶誕電影。

有趣的是，年代久遠的經典老片，並沒有被美國觀眾淡忘。

這項統計顯示，1946年推出的「風雲人物」（It'sa Wonderful Life）不管在紐約州、阿肯色州或印第安納州或堪薩斯州，都是當地民眾最喜愛的耶誕電影。1051222

(中央社)