台聖斷交 WSJ：中國持續施壓台灣
聖多美普林西比宣布與中華民國斷交，「華爾街日報」報導，在中國不斷施壓台灣之際，兩國斷絕正式外交關係，也讓台灣的邦交國剩下21國。
報導說，由於台聖雙邊貿易額不多，終止外交關係對台灣的直接影響並不大。但蔡英文總統剛與美總統當選人川普通話，川普對中國採取強硬態度，中國此舉企圖進一步孤立蔡總統，逼迫她符合中方的期待。
這篇發自台北的報導引述前國防部副部長林中斌談話，「不要天真以為與川普通完電話，就可以改變一切」。
華爾街日報指出，兩岸自內戰分裂以降，彼此互挖牆角，直到前總統馬英九依「一中各表」公式下採取外交休兵政策方休。
報導說，蔡總統今年上任後，北京對台施加政經壓力，中斷兩岸官方溝通管道，減少陸客赴台人數，台灣參與世界衛生組織等也受阻。
文章提及打破台美近40年外交慣例的蔡總統與川普通話，讓北京更加堅守「一中」原則，而川普則質疑美遵守一中原則政策的必要性。
報導說，台聖斷交後，將考驗台灣其他邦交國的忠誠度，尤其是在歐洲唯一具有外交關係的教廷。
報導同時提及今年初蔡總統當選後，北京3月決定與先前和台灣斷交的非洲國家甘比亞建交，即暗示外交休兵將畫下休止符。1051222
(中央社)
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