USTR惡名昭彰市場黑名單 淘寶網重登榜

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美國今天將中國大陸最受歡迎的消費者對消費者（C2C）購物網站淘寶網，重新列入販賣仿冒商品、違反智慧財產權的「惡名昭彰市場」黑名單。

路透社報導，美國和國際貿易團體投訴，淘寶網未就偽冒服飾和奢侈品販售進行適當監管，美國貿易代表署（USTR）因此祭出打擊阿里巴巴集團旗下該網路商城的這項做法。

黑名單未直接處罰，卻是對致力擺脫旗下網站假貨充斥觀感的阿里巴巴1大打擊。阿里巴巴所作努力對其擴大國際消費巿場，並從諸如電子海灣公司（eBay Inc.）和亞馬遜公司（Amazon.com Inc. ）等全球競爭者手中搶巿佔率，相當關鍵。

USTR在2011年曾將淘寶網列入黑名單，但在淘寶網致力處理智財權權利人的關切、減少網站上的偽冒商品數量後，又在2012年從名單上移除。

USTR公布2016年名單時指出，淘寶網目前遭舉報偽冒的程度「高得令人無法接受」，而相關商品不但對美國創造性和創新性產業帶來「嚴重經濟威脅」，某些案例也對公眾健康構成威脅。

USTR指出：「某汽車製造大廠舉報，阿里巴巴平台上掛有該公司品牌和商標的商品，至少95%疑為偽造。」

阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）聲明，對於被重新列入這份黑名單「非常失望」，表示該公司在保護智財權方面已較4年前先進許多。他表示，這項決定罔顧阿里巴巴今年較去年下架超過兩倍數量商品的努力。

紐約證券交易所（New York Stock Exchange）阿里巴巴股價應聲跌0.7%，來到每股89.25美元。（譯者：中央社何宏儒）1051222

(中央社)