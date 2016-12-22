男星偷看陳喬恩手機 被逮後尷尬至極

李易峰在國劇盛典上偷看陳喬恩手機被攝影機拍到。（圖／翻攝美拍）

李易峰在大陸人氣很旺。（圖／取自李易峰微博）

大陸每一年「國劇盛典」都有不少經典畫面，先前就有胡歌與霍建華爆笑「基情」畫面流出。今年陳喬恩在典禮過程中趁著空檔拿手機出來，沒想到一旁的男星李易峰偷看，卻全被轉播畫面給播出，抓包時的表情超級尷尬，讓網友全笑壞。

陳喬恩在國劇盛典空檔時，拿出手機來滑殺時間，怎知一旁的李易峰竟然偷看，而這一幕也被現場攝影機拍下、轉播出去，不僅一旁的陳喬恩笑歪，李易峰「被逮」的模樣也笑得好尷尬。不過隨後李易峰又作勢要偷看陳喬恩手機，讓現場粉絲樂歪，一招搞笑化解尷尬氣氛。

(中時電子報)