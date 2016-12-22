美再次把淘寶列入「惡名市場」黑名單

大陸阿里巴巴公司的淘寶網再度因充斥假貨商品，遭美國貿易代表辦公室列入年度「惡名市場」黑名單。(圖截取自淘寶網海外網頁)

美國貿易代表辦公室(USTR)周三（21日）決定再把中國大陸阿里巴巴公司的淘寶網列入年度「惡名市場( Notorious Markets)」黑名單，理由是，USTR認為淘寶網是世界上出售假貨最多的網絡市場，並侵犯智慧財產權。得知USTR這項決定，阿里巴巴隨即表示遺憾。

淘寶網近年一直陷入「賣假貨」風暴中，根據中國國家工商行政管理總局在去年初公布的一份調查報告指出，淘寶網上僅有37.25%的商品是正品。美國相關機構也在去年底警告阿里巴巴要更加積極處理淘寶網上的假貨及商品侵權課題。

據外媒報導，美國和其他國際貿易團體認為淘寶網並沒有盡力打擊假貨和盜版產品，因此USTR在周三再度將淘寶網列入年度「惡名市場」黑名單。雖然被列入「惡名市場」黑名單並不會帶來直接的處罰，但勢必會對淘寶網的名聲及經營帶來負面影響。

淘寶網在2011年就曾被USTR列入黑名單，但是在2012年，因淘寶網在打擊假貨和盜版貨上做出努力，USTR將其從黑名單上拿下。不料相隔四年後，淘寶網再度因賣假貨上榜「惡名市場」黑名單。

(工商)