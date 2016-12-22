釣島防衛戰 日本海上保安預算創新高

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日本首相安倍晉三21日宣布，海上保安廳2017年預算將再增加100億日圓，以打造大型海上巡邏艦，添置專用監視偵察機，增聘200人。(美聯社)

海上保安廳統計，今年已有超過100艘中國海警船「侵入」釣魚台附近日本領海。有鑒於此，日本首相安倍晉三昨日召開內閣會議，決定增加海上保安廳2017年預算，增加警戒釣魚台區域的人員，打造大型海上巡邏艦，添置專用監視偵察機。

日本共同社報導，海上保安廳2017年度預算案將再增加100億日圓（約新台幣30億元），超過2100億日圓，創歷史新高。預算將用來添購5艘大型巡邏艦，提高負責警備的船隻影像傳輸能力，加強海洋監視，並增聘200多人。

自2012年9月日本將具爭議的釣魚台「國有化」後，中日矛盾驟升，中國開始對釣魚台及附屬島嶼展開常態化監視、監測，並加強派遣公務船駛入這一區域的周邊領海，兩國多次就這一問題互相發出抗議。

日本今年4月在第11管區海上保安總部（位於那霸）建立起「尖閣專隊體制」，包括10艘1500噸級巡邏船、2艘可搭載直升機的巡邏船投入釣魚台警警備工作，強化了警戒態勢。

(中時)