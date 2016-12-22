聖戰父母洗腦7歲幼女 吻別親手送去炸敘警局
敘利亞首都大馬士革（Damascus）東南部一處警局16日遭7歲女孩引爆腰帶炸彈攻擊，造成3名警察受傷。網上近日流傳一片段，畫面中顯示該父親與女孩的對談，並對她說「妳不會害怕，因為妳要去天堂」。
據英國《獨立報》（Independent）報導，從聖戰主義者拍攝的影片中，一位穿著罩袍的女性疑似為女童母親，她在影片中多次雙手擁抱、吻別兩個幼女，另一位鬍鬚男子則是不斷「洗腦」，教導女孩如何執行自殺式任務。
影片中顯示，7歲的女孩叫做伊斯蘭（Islam），另一位則為8歲的法提馬（Fatima）。7歲的伊斯蘭據指被派到敍利亞首都大馬士革，以借洗手間之名，進入一間警局後，她身上的遙控炸彈就爆炸，當場死亡。
雖然目前暫時未知16日是哪個組織下令發動這次襲擊，但當地傳媒報道，女童父親是「敍利亞征服陣線」（Jabhat Fateh al-Sham）成員，不過消息仍未證實。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。