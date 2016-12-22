聖戰父母洗腦7歲幼女 吻別親手送去炸敘警局

「聖戰母親」吻別兩幼女後，將她們送去當人肉炸彈。（圖取自YouTube）

從聖戰主義者拍攝的影片中，可以看到他們如何教導孩子成為自殺炸彈客。（影音取自YouTube）

敘利亞首都大馬士革（Damascus）東南部一處警局16日遭7歲女孩引爆腰帶炸彈攻擊，造成3名警察受傷。網上近日流傳一片段，畫面中顯示該父親與女孩的對談，並對她說「妳不會害怕，因為妳要去天堂」。

據英國《獨立報》（Independent）報導，從聖戰主義者拍攝的影片中，一位穿著罩袍的女性疑似為女童母親，她在影片中多次雙手擁抱、吻別兩個幼女，另一位鬍鬚男子則是不斷「洗腦」，教導女孩如何執行自殺式任務。

影片中顯示，7歲的女孩叫做伊斯蘭（Islam），另一位則為8歲的法提馬（Fatima）。7歲的伊斯蘭據指被派到敍利亞首都大馬士革，以借洗手間之名，進入一間警局後，她身上的遙控炸彈就爆炸，當場死亡。

雖然目前暫時未知16日是哪個組織下令發動這次襲擊，但當地傳媒報道，女童父親是「敍利亞征服陣線」（Jabhat Fateh al-Sham）成員，不過消息仍未證實。

(中時電子報)