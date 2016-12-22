幼童先天性眼瞼下垂 手術改善弱視
台中市一名2歲大幼童因為兩眼大小不一到中國醫藥大學兒童醫院就診，診斷為先天性眼瞼下垂，且已影響視力可能造成弱視，建議在黃金治療期就進行矯正。
中國醫藥大學兒童醫院兒童整形外科醫師陳信翰指出，這名幼童因為兩眼大小不一前來就診，經詳細檢查後確認是先天性眼瞼下垂，由於下垂程度已經遮蓋到瞳孔，嚴重到會影響視力而造成以後弱視。
陳信翰表示，經為小朋友進行「提眼瞼肌拉提手術」來矯正，術後小朋友再也不須用力提高眉毛、仰頭抬下巴看東西，也不會因為瞳孔被下垂眼皮遮蓋，而耽誤眼睛重要的發育時間。
所謂「先天性眼瞼下垂」，陳信翰指出，眼睛需要肌肉收縮才能張開，這條肌肉稱為提眼瞼肌，如果肌肉先天發育不良，就會導致上眼皮無法張開或張開不夠，此謂先天性眼瞼下垂，這種現象可以單側眼睛，也可以雙側。
陳信翰說，由於此時正是幼童眼睛發育的重要時期，如果沒有光線的刺激（因為眼睛無法張開）會導致弱視的產生，此時必須進行手術矯正，否則錯過治療黃金期會造成視力永久的傷害。
兩眼大小不一，除了肌肉先天發育不良，也有可能是腫瘤或是神經問題，陳信翰表示，所以術前必須做詳細的問診及檢查，另外小朋友為了睜大眼睛常常出現眉毛用力提高，甚至仰頭抬下巴的動作，當視線被下垂眼皮遮住，便有可能產生視線遮障的效果，這就是「遮障性弱視」。
陳信翰認為，臨床上若發現下垂的眼瞼邊緣（即睫毛根部），已經遮蓋住瞳孔，那麼將來弱視的可能性就很高，這樣的小朋友，會建議儘早治療。1051222
(中央社)
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