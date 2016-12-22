內視鏡剝離術 早期胃癌不用全胃切除
72歲老婦因胃部不適，被檢出初期胃癌，傳統手術就是切除胃部，但醫師施以內視鏡黏膜下剝離手術，不僅不用全胃切除，術後生活品質更和常人無異。
台南市立醫院腸胃肝膽科醫師區士方指出，這名老婦10多年前因胃潰瘍進行次全胃切除手術，後因胃部不適，被檢出胃和食道交接處有1.5公分腫瘤，屬於初期胃癌。
胃癌的傳統做法就是開刀將胃切除，但醫師考量術後病人生活品質，選擇內視鏡黏膜下剝離手術，在胃黏膜層將病變處施以剝離。
區士方表示，內視鏡黏膜下剝離術及射頻燒灼術手術傷口極小，甚至沒有傷口，是一種比「微創」手術還「微創」的治療，且能保存原來器官功能，縮短術後住院期，保持日後病患的生活品質。
消化道癌症中，除胰臟癌外，其他癌症都可做早期篩檢，其中，胃癌、食道癌及大腸癌的內視鏡診斷，可透過特殊染色法、光學影像強化內視鏡及放大內視鏡等技術，進行癌篩診斷。
區士方說，隨著醫療技術的進步，胃癌可經由內視鏡技術早期診斷，並利用內視鏡黏膜下剝離術治療，保全原本胃的功能。1051222
(中央社)
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