西半部空品糟 15測站達紅害
根據環保署空氣品質監測網顯示，今天西半部受大氣擴散條件不佳的影響，普遍空品都不佳，上午8時已經有15個測站達到紅害等級。
受到大氣擴散條件不佳跟些微境外污染物的影響，今天一早西半部的空氣品質都不佳。根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早8時線西、斗六、麥寮、台西、嘉義、嘉義（大林）、台南（白河）、善化、安楠、台南、左營、前金、復興、前鎮跟小港等15個測站已經達紅害等級。
新店、土城、湖口、竹東、苗栗、豐原、忠明、西屯、沙鹿、彰化、大里、南投、崙背、新港、新營、橋頭、鳳山、大寮、屏東、潮州、楠梓跟仁武則為橘色警戒的對敏感族群不健康等級。
環保署表示，橘色警戒地區空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。紅害地區則對所有人的健康開始產生影響，對於敏感族群可能產生較嚴重的健康影響。
環保署建議一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1051222
(中央社)
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