川普提名鷹派納瓦洛 擔任貿易顧問

美國總統當選人川普交接團隊發表聲明表示,川普提名主張對中國大陸強硬的經濟學家納瓦洛,主掌新成立的白宮國家貿易委員會。

路透社報導,交接團隊聲明稿表示:「國家貿易委員會的成立,表明總統當選人的決心,要讓美國製造業再度偉大,提供美國人像樣的工作機會和薪資。」

67歲的納瓦洛(Peter Navarro)在競選期間擔任川普顧問,著作包括「致命中國」(Death by China: How America Lost its Manufacturing Base),本書內容也拍攝成紀錄片。

納瓦洛是加州大學爾灣分校教授,曾建議加強和台灣交往,其中包括協助台灣發展潛艦計畫。

川普說:「我讀過納瓦洛關於美國貿易問題的著作,對其論理清晰和研究透徹印象深刻,」

「他先見之明的紀錄全球化對美國勞工帶來的傷害,為如何恢復我們的中產階級鋪路。他將擔任貿易顧問,在我的政府中扮演重要角色。」

川普擬提名億萬富豪投資人羅斯(Wilbur Ross)出任商務部長,負責貿易政策。

同樣也擔任川普競選顧問的羅斯表示,納瓦洛是領導國家貿易委員會的「最佳人選」。

羅斯在川普交接團隊的聲明中表示,「我們在競選時是很棒的團隊,在政府中也會是很棒的團隊。」1051222

(中央社)