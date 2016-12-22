川普提名鷹派納瓦洛 擔任貿易顧問
美國總統當選人川普交接團隊發表聲明表示，川普提名主張對中國大陸強硬的經濟學家納瓦洛，主掌新成立的白宮國家貿易委員會。
路透社報導，交接團隊聲明稿表示：「國家貿易委員會的成立，表明總統當選人的決心，要讓美國製造業再度偉大，提供美國人像樣的工作機會和薪資。」
67歲的納瓦洛（Peter Navarro）在競選期間擔任川普顧問，著作包括「致命中國」（Death by China: How America Lost its Manufacturing Base），本書內容也拍攝成紀錄片。
納瓦洛是加州大學爾灣分校教授，曾建議加強和台灣交往，其中包括協助台灣發展潛艦計畫。
川普說：「我讀過納瓦洛關於美國貿易問題的著作，對其論理清晰和研究透徹印象深刻，」
「他先見之明的紀錄全球化對美國勞工帶來的傷害，為如何恢復我們的中產階級鋪路。他將擔任貿易顧問，在我的政府中扮演重要角色。」
川普擬提名億萬富豪投資人羅斯（Wilbur Ross）出任商務部長，負責貿易政策。
同樣也擔任川普競選顧問的羅斯表示，納瓦洛是領導國家貿易委員會的「最佳人選」。
羅斯在川普交接團隊的聲明中表示，「我們在競選時是很棒的團隊，在政府中也會是很棒的團隊。」1051222
(中央社)
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