7歲阿勒坡難民因推特爆紅 獲土總統接見

阿拉貝最新的推特說她正在藉由看書忘記戰爭。(圖取自阿拉貝的推特)

阿拉貝和她的母親Fatemah在敘利亞接受記者訪問。(美聯社)

土耳其總統艾爾多安擁抱阿拉貝。(圖取自艾爾多安的推特)

年僅7歲的敘利亞難民阿拉貝(Bana Alabed)因透過推特，讓世人了解將阿勒坡市(Aleppo)陷入戰爭的慘狀而受到矚目，雖然她家最後被戰火催毀、一度失去聯繫，但現在她和家人已逃出阿勒坡並獲得土耳其總統的接見。

根據CNN報導，阿拉貝在土耳其總統府會見總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)時，用英文感謝他支持阿勒坡的小孩、幫助他們逃離戰爭。阿貝拉在推特實況描述阿勒坡慘狀時，引起艾爾多安和土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)的注意，恰武什奧盧也在推特上為阿拉貝打氣。

阿拉貝的推特貼文其實是在她當英文老師的媽媽Fatemah協助下寫的，阿拉貝記錄下阿勒坡陷入戰爭中的慘狀，並且讓世人知道該市發生大規模屠殺，她的推特帳號因此已經累積了36萬名追蹤者。她媽媽Fatemah說他們在房子被戰火摧毀後，被迫待在撤離巴士上沒水沒食物24小時後，巴士才載他們離開。她呼籲土耳其協助解決阿勒坡東部的慘狀，並幫助受困的民眾逃離戰火。土耳其醫院目前已經接收了172名阿勒坡難民，其中68位是小孩。

土耳其在敘利亞內戰中扮演的角色相當複雜，一方面土耳其希望能夠消滅恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)，但另一方面土耳其也擔心若趕走敘利亞境內庫德族戰士，會刺激國內庫德族區域宣布獨立。

(中時電子報)