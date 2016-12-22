7歲阿勒坡難民因推特爆紅 獲土總統接見
年僅7歲的敘利亞難民阿拉貝(Bana Alabed)因透過推特，讓世人了解將阿勒坡市(Aleppo)陷入戰爭的慘狀而受到矚目，雖然她家最後被戰火催毀、一度失去聯繫，但現在她和家人已逃出阿勒坡並獲得土耳其總統的接見。
根據CNN報導，阿拉貝在土耳其總統府會見總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)時，用英文感謝他支持阿勒坡的小孩、幫助他們逃離戰爭。阿貝拉在推特實況描述阿勒坡慘狀時，引起艾爾多安和土耳其外交部長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)的注意，恰武什奧盧也在推特上為阿拉貝打氣。
阿拉貝的推特貼文其實是在她當英文老師的媽媽Fatemah協助下寫的，阿拉貝記錄下阿勒坡陷入戰爭中的慘狀，並且讓世人知道該市發生大規模屠殺，她的推特帳號因此已經累積了36萬名追蹤者。她媽媽Fatemah說他們在房子被戰火摧毀後，被迫待在撤離巴士上沒水沒食物24小時後，巴士才載他們離開。她呼籲土耳其協助解決阿勒坡東部的慘狀，並幫助受困的民眾逃離戰火。土耳其醫院目前已經接收了172名阿勒坡難民，其中68位是小孩。
土耳其在敘利亞內戰中扮演的角色相當複雜，一方面土耳其希望能夠消滅恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State, IS)，但另一方面土耳其也擔心若趕走敘利亞境內庫德族戰士，會刺激國內庫德族區域宣布獨立。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。