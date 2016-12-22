川普改革政府規章 投資大師艾康當顧問
美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，將任命曾直言批評政府管太多的億萬富翁艾康（Carl Icahn）擔任特別顧問，改革「讓人喘不過氣來的政府規章」。
法新社報導，80歲的艾康在企業界是出名咄咄逼人和主動積極的投資人，接任顧問後，他不會成為政府員工，不支薪，也不受要求放棄投資的道德規範約束。
根據報導，艾康先前曾協助川普挑選內閣成員，環保署長就是聽從他建議挑選。
川普今天發布的聲明指出：「艾康從一開始就和我在一起，他是全球最棒的商業人士之一，我真的非常欣賞。」
「他不只是傑出的談判者，也擁有預測未來的天賦，特別是在金融和經濟方面。我國讓人喘不過氣的政府規章能有他幫忙處理，真的是價值連城。」（譯者：中央社鄭詩韻）1051222
(中央社)
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