穿跟鞋當心拇趾外翻 3招保養妳的腳

不少女性為了工作需求、美觀，天天踩著高跟鞋，直到腳痛到受不了，才發現拇趾外翻，嚴重甚至得開刀打斷骨頭重新接過，醫師提供3撇步，教女性朋友保養妳的腳。

衛福部桃園醫院骨科主治醫師陳厚全表示，台灣人前腳盤較寬、腳的長度又比較短，如果愛穿尖頭或是楦頭較窄的高跟鞋，大拇指長期塞在不合適的空間裡，就會慢慢往腳中央方向歪去，就是所謂的「拇趾外翻」，嚴重時甚至會歪到第2趾下方。

陳厚全說，過去有研究指出，拇趾外翻多半可能和先天骨頭排列有關，男性多於女性，但因為女性較常穿高跟鞋，因此臨床上患者以40、50歲女性居多，而且媽媽有外翻問題，女兒多半也有。

很多人認為拇趾外翻影響不大，陳厚全指出，輕微外翻可能不會對生活造成太大影響，但只要開始疼痛就要當心，要是置之不理，不僅走起路來會歪歪的、一跛一跛的，影響體態，久了還可能因姿勢不良導致背痛、腰痛等後遺症。

陳厚全說，輕微拇趾外翻可利用繃帶矯正或以手術鬆開「拇趾內收肌」，但若是腳趾已嚴重變形，則得把骨頭打斷再重新接過，堪稱是「終極手術」。

他就曾遇過一名50多歲餐廳老闆娘，因為愛美，每天穿高跟鞋在餐廳內外跑，拇趾外翻相當嚴重，但她一直忍著，直到痛到2隻腳連穿一般平底鞋都無法走路才就醫，做完手術後坐了近2個月輪椅才恢復行走。

女性愛美穿高跟鞋，也得學學如何保養自己的腳，陳厚全提出3點建議，像是每天可以溫水泡腳，舒緩腳底壓力；盡量減少穿高跟鞋的時間，例如上班穿高跟鞋、下班途中就換球鞋；挑選鞋子時，盡量選擇楦頭寬的鞋子，讓腳趾可以舒展開來，可避免拇趾外翻發生。1051222

(中央社)