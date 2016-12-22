降溫降雨 北部高溫掉8度
今天鋒面通過台灣，加上東北季風增強，各地氣溫下降，降雨機率提高，尤其北部降溫最明顯，白天高溫將比前幾天掉了約攝氏8度。
氣象局預報今天上午各地都有陣雨，北部降雨機率約60%至80%，其他地區20%至40%，下午就會緩和。
今天各地氣溫也下降，北部及東北部最明顯，預估白天高溫約22度，與最近幾天的高溫落差高達8度左右，中南部高溫下滑2至5度。
氣象局預測，明天清晨中部以北低溫約只有14、15度，南部及花東17、18度，25日白天起東北季風減弱，氣溫將回升。1051222
(中央社)
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