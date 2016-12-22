遭控搞鬼反洪 郝龍斌嘆國民黨沒希望

21日舉行的國民黨中常會傳出差點流會。黨主席洪秀柱（右）一度動怒表示「要等就等到6點」，隨後宣布暫時休息，最後延遲1小時才勉強開會。左為副主席郝龍斌。（報系資料照 黃世麒攝）

因中常委出席人數不足，國民黨昨（21日）中常會差點流會。副主席郝龍斌被指在背後搞鬼，主導中常委集體缺席。他表示現在黨內沒互信，甚至背後放冷箭傷害黨內同仁，這個黨永遠沒有希望。

國民黨21日中常會因出席人數不足，延後1小時才勉強湊濟人數開會。文傳會義務副主委毛嘉慶下午在臉書發文，「今天中午，我請一位朋友到台北老爺酒店用餐，向他請教考研究所的事。巧遇了本黨某位副主席與七 八位中常委。更巧的是，餐後的中常會，這些常委只來了兩位，其一找盡方法杯葛議事，其他的全數失蹤...請問，這是什麼居心？」。

香港中評網報導，郝龍斌表示，幾位中常委邀他吃飯，主要去聽他們講一些不滿，他也剛好想要謝謝他們在公投連署的協助。

比較遺憾的是，剛好現場有2位中央黨部同仁，他前去打招呼，結果就有一位發臉書，說他召集很多位中常委舉行餐會，不曉得這中間是什麼居心。

郝龍斌說，為什麼現在黨部，乃至於中常會今天會是這個樣子，最關鍵原因就是沒有互信，隨便猜忌，甚至背後放冷箭。如果國民黨真正用這樣的力量去對民進黨，他覺得黨早就起來了；就是因為他們都在對付自己人，跑去跟記者講、發臉書，大家看到這臉書就會覺得這中間一定有問題。

(中時電子報)