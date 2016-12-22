富二代機上打人 理查馬克斯怒嗆大韓航空！
葛萊美得主、《此情可待》的男星理查馬克斯，前日搭乘大韓航空KE480班機從越南要到首爾時，坐在他身旁的男子突然發瘋失控，起身攻擊空服人員及乘客，他看不下去上前制止，儘管最後平安降落，但理查馬克斯認為大韓航空訓練素質不佳，在網上頗有怨言。
理查馬克斯前日準備前往首爾時，一旁的男乘客突然在飛行途中起身攻擊機上乘客及組員，有空姐被推倒、扯髮、還有乘客受傷，他與其他男乘客趕緊上前制止，甚至找來繩子將他綁住。
不過這位失控的乘客在整整4小時的飛行途中掙脫3次，理查馬克斯事後也在網上抱怨，認為大韓航空訓練的空服員不夠完善，直指空姐們有電擊槍，可她們卻不知如何使用，也不曉得要拿繩子來綁住失控的乘客。理查馬克斯表示很不捨看到空姐遭打，「但航空公司應該事前訓練，讓空服人員知道如何面對這種狀況。」
據悉，在飛機上打人的乘客是韓國某企業富二代，當飛機一抵達首爾後，他就遭到警方逮捕。事後理查馬克斯也稱自己絕對不是什麼英雄，「只是做了我該做的事。」並向粉絲報平安。
(中時電子報)
關鍵字：理查馬克斯
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