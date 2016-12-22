高雄新地標 仁武區光之塔再現光明
高雄仁武區光之塔為台電廢棄高壓鐵塔改建的高雄新地標，塔高約50公尺，高鐵列車進出高雄市區必經此地，坐高鐵南下經過便可知道左營站即將抵達。
工務局表示，仁武區為高雄石化工業區所在，早期因用電量需求大，架設甚多電塔，隨著都市更新纜線地下化，高壓電塔隨著時代腳步退居幕後，光之塔於民國98年由仁武鄉公所改建而成，鐵塔經過彩繪，夜晚亮麗的燈光配合附近商店更使工業區平添浪漫休閒風情。
後來因遭逢颱風等天災因素造成燈具損毀，工務局考量當地民意需求將光之塔再次改善，重新發亮。
工務局養工處進一步表示，仁武區光之塔照明改善工程於8月完成規劃設計，9月初進場施工，10月底完工。經重新照明設計及配合中央能源政策，設置高效率可調光LED投光燈、塔底增設下照式LED投光燈，且於周遭綠地增設LED景觀高燈。
光之塔周遭的燈光設備，搭配落日餘暉光彩，晚間凸顯光之塔的地標特色，結合仁和街每週五夜市活動，帶動當地觀光。民眾在經過此地或乘坐高鐵經過時，可感受煥然一新、猶如火箭發射衝入雲霄之氛圍，既美觀又符合節能減碳政策。1051222
(中央社)
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