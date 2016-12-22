駐巴大使電視台受訪 暢談台巴關係發展

我要評比

駐巴拉圭大使俞大?當地時間21日往巴國家電視台（Paraguay TV）「論壇」（Tribuna）節目預錄專訪，說明台巴兩國雙邊關係發展現況及未來展望。（駐巴拉圭大使館提供）中央社 105年12月22日

駐巴拉圭大使俞大?當地時間21日往巴國家電視台（Paraguay TV）「論壇」（Tribuna）節目預錄專訪，說明台巴兩國雙邊關係發展現況及未來展望。

俞大?是應巴國家新聞傳播部（SICOM）通訊擘劃部主任柏拉修斯（Cesar Palacios）的邀請，錄製專訪。

俞大?就台巴兩國雙邊各項領域合作成果現況一一說明，提到今年6月總統蔡英文於就職後首度出訪即率團赴巴國進行國事訪問，彰顯對兩國邦誼之重視，兩國元首並於會晤中達成，賡續推動經貿、教育及技術合作等領域的願景。

此外，台灣已宣布倍增巴國牛肉進口配額至1萬406公噸，盼巴商加強行銷策略，以逐漸提高巴拉圭牛肉於台灣市場的能見度及消費者口碑，並持續強化台巴經貿交流合作。

基於重視人力素質之培育及發展，台灣自2017年起擴大予巴國學子獎學金名額至28名，鼓勵有赴台深造之巴國青年踴躍申請。

俞大?並稱，台巴將於明年慶祝建交60週年紀念，兩國邦誼逾半世紀以來，互榮互惠，此情彌堅，並對巴國政府及人民長期以來在國際場域支持台灣，表達感謝。

大使館表示，巴國家電視台為全國性之公營重要電子媒體，收視範圍涵蓋全國，以上專訪內容將於24日播出，將有助巴國民眾了解台灣各項雙邊合作計畫的內容與成果。1051222

(中央社)