小黃互撞翻車 警甩棍破窗救人

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鄔姓計程車司機22日凌晨在高雄市區闖紅燈，將另輛計程車撞翻，劉姓駕駛卡在翻覆的車內，路過員警見狀上前以警用甩棍破窗協助劉男脫困，經送醫無大礙。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月22日

鄔姓計程車司機今天凌晨在高雄市區闖紅燈，將另輛計程車撞翻，劉姓駕駛卡在翻覆的車內，路過員警見狀上前以警用甩棍破窗協助劉男脫困，經送醫無大礙。

警方說，這起車禍發生在凌晨1時左右，64歲的鄔姓男子駕駛計程車由建國路東向西方向行駛，行經三民區建國、自立路口時闖紅燈，在路口撞上剛下自立路橋的計程車，65歲的劉姓駕駛人車遭猛烈撞擊當場翻覆，劉男因車門變形，受困車內。

轄區三民一分局三民派出所副所長張永昇及警員王家泰路過，第一時間以警用甩棍將劉男計程車車窗打破，協助劉男脫困。

劉男自行爬出車外向救護人員表示胸悶，經送醫沒有大礙。肇事的鄔男則沒受傷；警方現場酒測，雙方酒測值皆為0。1051222

(中央社)