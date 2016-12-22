江蕙生氣了 提告傷弟男多條罪

歌手「二姐」江蕙的弟弟日前在住處遭陳姓男子持鐵器打傷，當天她也被歹徒挾持，事後，陳嫌矢口否認犯行，江蕙也委託律師對陳嫌提告強盜、侵入住宅、傷害等罪，為弟討公道。

江蕙弟弟18日在位於淡水「楓丹白露」社區住處遭歹徒持鐵器打傷，但淡水警方一直到21日逮捕陳嫌都未說明江蕙也曾遭挾持。

不過，江蕙今天在臉書上貼文，先是感謝不眠不休的人民保母，之後卻自爆當天歹徒闖入江家住處時，「雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲」。

淡水分局表示，因案發當時，被害人家屬要求不願意將江蕙的身分曝光，而且江蕙始終沒有現身做筆錄，基於保護當事人隱私，才配合家屬要求在記者會沒有提到她也在現場。

警方表示，相關刑案移送書及向檢察官報告內容，都有據實陳述，也將她列為本案的關係人，江蕙也委託律師提告，一切法律程序都依規定進行。

警方表示，陳嫌雖被檢方聲押獲准，但仍未說明犯罪動機，江蕙對陳嫌提告強盜、侵入住宅、傷害等罪。1051222

(中央社)