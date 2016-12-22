生日感性告白失智母 林書煒：謝謝妳生下我
知名主持人林書煒日前歡度41歲生日，對於收到來自各界的祝福，她先是在臉書表達感激之意，但最感謝的莫過於生下她的母親，因為讓她擁有一個快樂的家庭。
林書煒表示高齡母親已經失智，而且幾乎已經不說話了，不過母難日這天，在上工前帶著蛋糕前去探視，她感謝母親不僅生下她，還賜給她快樂的家庭和健康身心及樂觀性格，並時時提醒她要做個良善的人，雖然現在無法跟母親分享生活點滴，但她請母親能放一百二十個心，因為不僅可以做自己喜愛的工作，身邊更充滿愛她的家人以及好友。
雖然全程母親依舊用空洞眼神看著她，也叫不出她的名，但林書煒相信母親一定打從心底的開心，最後她也親吻母親臉頰表示「媽咪，我41歲生日很快樂，妳未生病前一直說，你們快樂我就快樂，媽咪，謝謝您，我愛您」，感性的告白充滿洋蔥，讓粉絲直呼好感動。
(中時電子報)
關鍵字：林書煒
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