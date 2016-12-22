俄再傳外交官身亡 頭部中彈

俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫19日遇害後，不到幾小時，俄羅斯56歲外交官波力什可夫(圖) 20日也在莫斯科家中遭槍殺身亡，頭部中彈。(圖/每日郵報)

俄羅斯駐土耳其大使卡羅夫19日遇害後，不到幾小時，俄羅斯56歲外交官波力什可夫(Petr Polshikov) 20日也在莫斯科家中遭槍殺身亡，頭部中彈。警方從其家中找到2顆空彈殼，浴室水槽下則放著一把槍。波力什可夫的太太當時也在家中，幸無大礙。

據《每日郵報》報導，波力什可夫是負責拉丁美洲事務的資深外交官，過去曾被派駐玻利維亞。另有報導指出，波力什可夫已離開外交部，但目前不清楚是否還有在其他政府部門工作。

由於俄國駐土耳其大使剛遭到槍殺，俄羅斯外交部聲明稱，對死者家屬表示哀悼，執法機構正進一步調查，但初步了解，波力什可夫的死和其外交官身分並不相關，尚無證據顯示2起命案間有任何關聯。

(中時)