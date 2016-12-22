號稱全台最大美食百貨ATT筷時尚 明日試營運

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ATT集團跨出台北並號稱打造全台最大美食百貨「筷時尚」落腳桃園火車站前圈商，雖涉違建且桃園市政府將在明(23)日檢查，仍敲定當天試營運，民眾至27日不限消費金額打卡上傳，有機會抽中超值限量美食券。

ATT「筷時尚」籌設並不順利，原先預訂7月營運延宕，因涉嫌占用桃園區中正路53巷興建違建，除遭鄰近住戶抗議，桃

園市政府都市發展局會勘也確定為興建中違建並限令拆除，定23日檢查。

ATT「筷時尚」為4層樓商場，位在桃園市最熱鬧的桃園火車站前商圈，除有統領百貨桃園店、桃園市「地王」幾步之遙，周遭也有遠東、新光三越兩家百貨公司。

ATT表示，看好桃園人口淨流入，集團斥資2.2億元鎖定桃園站前開出全台最大美食百貨，占地約1,300坪、引進約50家知名品牌、主題餐廳進駐。

(工商)