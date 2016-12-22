家具汰舊換新 嘉市免費清運

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歲末年終大掃除，嘉義市環保局為協助市民處理淘汰的舊家具，可透過網路、APP、電話辦理免費清運登記，環保局將在3天內進行處理。

嘉義市環保局清潔隊長謝英鋒表示，嘉義市舊家具清運以家戶為優先對象，每個登記案件都會視為速件處理，處理時間以不超過3個工作日為原則。

謝英鋒指出，由於家具屬巨大型廢棄物，與一般生活垃圾性質不同，應分類清運，不宜直接丟進垃圾車，以避免垃圾壓縮時造成垃圾車體損害。

他說，市民完成舊家具清運登記後，應妥善放置在登記地點明顯處，以不影響周遭交通及行人安全為原則，只要舊家具未夾帶垃圾或資源回收物，環保局將依申請次序儘速清運。

環保局長張志誠也表示，為提供最佳的服務品質，請民眾提早申請清運，以免申請案件集中在歲末期間，造成巨大廢棄物大量排出，致使收運服務時間增長。

張志誠指出，民眾可利用手機Android系統「嘉義環保e起來」APP、環保局為民服務專線、環保局網頁進行登記。1051222

(中央社)