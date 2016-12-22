直播》政策反覆 一例一休提早上路？ 勞動部長說 ……

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我要評比

政策反覆 一例一休提早上路？ 勞動部長說 ………│20161222中視新聞LIVE直播

會議事由： 審查（一）本院委員鍾孔炤等18人擬具「勞資爭議處理法第六條條文修正草案」、（二）委員林德福等24人擬具「勞資爭議處理法第六十五條條文修正草案」、（三）時代力量黨團擬具「勞資爭議處理法第四十三條條文修正草案」等3案。

(中時電子報)