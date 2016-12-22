NBA》籃球名人堂候選公布 麥格瑞迪哽咽

麥格瑞迪最著名的事蹟，就是曾在比賽最後35秒獨拿13分。(美聯社資料照)

22日是籃球運動誕生125周年紀念日，籃球名人堂也在同時公布2017年最新候選名單，包含不少耳熟能詳的NBA球星都有獲選，其中包含昔日姚明隊友火箭前鋒麥格瑞迪，當得知自己成為名人堂候選之一，他一度哽咽到說不出話來。

最終入選名單將於明年NBA全明星周末期間公開，預計是2017年2月19日，除了麥格瑞迪，今年曾來台訪問的「矮將」波格斯、「大班」班華勒斯、克里斯韋伯、提姆哈達威等球星都有入選，前火箭主帥湯加諾維奇也在名單當中。

也曾來台現身，卻沒上場獻技的麥格瑞迪，生涯7次入選全明星賽、兩度拿過得分王，生涯效力過暴龍、魔術、火箭、尼克、活塞、老鷹等隊，他最著名的事蹟是2004年12月9日出戰馬刺最後35秒內獨拿13分，幫助火箭逆轉贏球。

儘管麥格瑞迪得分能力驚人，可惜生涯飽受傷痛所苦，2012年也曾離開NBA，到中國大陸CBA青島雙星打球，2013年8月宣布退役，一度效法喬丹加盟職業棒球隊，如今他出任美國《ESPN》的專任球評。

(中時電子報)