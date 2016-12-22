媒體頻問「畜生」 馮世寬霸氣回：問些大事吧

國防部長馮世寬22日赴立法院報告，被問及海軍陸戰隊官兵飆罵下屬「畜生」一事，與媒體槓上，霸氣回應「問一些重大的事情吧，不要浪費時間。」(資料照片/姚志平攝)

國防部長馮世寬今赴立法院針對募兵現況進行專案報告。馮世寬會前受訪，被問及海軍陸戰隊官兵飆罵下屬「畜生」一事，再度與媒體槓上，霸氣回應「問一些重大的事情吧，不要浪費時間。」

不過，媒體仍追問，「攸關未來軍隊管教、部長應該回答媒體問題」。馮才回頭稱，軍人教育要愛護部署、照顧官兵，這是一致的政策，如果有一個人未遵守，不代表全部，希望不要擴大報導。

談及募兵制進程，馮世寬自信表示，107年不再徵兵。義務役役期結束後，就會離營，但中間有許多自動留營者，「我們有絕對自信兵力是充足的。」

(中時)