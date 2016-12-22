血糖即時上傳APP 助糖尿病控制病情
大林慈濟醫院新陳代謝科團隊引進手機應用程式（APP），糖尿病患可以即時將吃的食物與血糖值上傳，讓醫療團隊隨時檢視，發現異常時給予建議，控制血糖全面e化。
大林慈濟醫院今天表示，糖尿病患者除了依照醫囑按時服藥外，更需配合飲食控制，才能有效維持血糖穩定，以往患者使用紙本記錄血糖值，等回診提供醫師檢視，若發現血糖控制不佳，通常已回想不起當時吃了什麼食物，無法即時給予改善建議。
大林慈濟醫院新陳代謝科引進手機應用程式（APP），糖尿病患可以在家中即時將吃的食物與血糖值上傳，讓醫療團隊隨時檢視，發現異常時給予建議，控制血糖全面e化。
院方指出，68歲朱姓糖尿病患者使用這個APP，每次用餐前都會先拍照上傳網路，後來，個案管理師發現患者餐前及飯後血糖差距很大，因此建議在早餐中加入一些蔬菜，將饅頭改吃三明治後，早上血糖就比較穩定。
新陳代謝科醫師陳品汎表示，以前患者都是以紙本記錄血糖，並無記載吃了什麼食物，3個月後回診，患者血糖若高低差距大，通常也不記得當時吃的東西，無法給予改善建議，如今透過APP協助，即時傳輸、討論，更重要是能即時更正。
陳品汎指出，短期來看，醫療團隊好像要多花時間監控患者血糖，其實長期下來，病人血糖若控制得好，門診時間也會縮短；隨著科技進步，搭配使用行動版醫療照護，讓糖尿病控制全面e化。1051222
(中央社)
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