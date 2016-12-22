2016年美國死刑執行人數 創25年新低

華府非營利機構「死刑資訊中心」今天公布最新統計數據顯示，2016年迄今在美國死刑執行人數共20人，這是過去25年以來的最低紀錄。

根據「死刑資訊中心」（Death Penalty Information Center）公布的2016年美國死刑統計報告，今年全美死刑執行人數共20人，這是25年來的最低紀錄，2015年則有28人。

統計顯示，今年被執行死刑的20人，分布於美國5個州，其中喬治亞州人數最多，共有9人伏法，其次為有7人伏法的德州。

「死刑資訊中心」報告也指出，今年美國出現一個40年來前所未見的現象，那就是全美沒有任何一州的法院在這年裡判處死刑案例累計超過10件。

在2016年當中，加州是全美各州當中，對罪犯宣布判處死刑最多的州，累計共有9例。另外，俄亥俄州與德州在今年當中，則各有4例死刑的宣判。

如果進一步以各州之內的行政區劃分，加州的洛杉磯郡（Los Angeles County）是全美各郡當中判處死刑案例最多的，今年裡就有4名罪犯被法院判處死刑。1051222

(中央社)