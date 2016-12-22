興航工會將遊行至府前 盼蔡總統介入
復興企業工會今天早上10時將走上街頭，從復興航空母公司國產實業走到總統府抗議，盼總統蔡英文硬起來，介入解決。
復興航空上個月宣布解散，資遣旗下的1700名員工，引發勞資糾紛。復興企業工會今天將走上街頭，從復興航空的母公司國產實業走到總統府。
復興企業工會表示，陪伴復興航空度過空難危機，卻被林明昇、林孝信父子用過即丟，公司聲稱「大幅優於勞基法」、「200%」的方案，也被識破只不過是將過去耍賴不給付的法定工資，重新歸還給員工。
復興企業工會認為，金管會放任炒股、交通部收線丟人、勞動部護航資方。金管會在11月22日就該介入復興航空公司當時已經在網路上被揭露即將停業的傳聞，但金管會坐視不理，讓大戶能有時間出脫股票。
工會指出，一直到復興航空對外宣布停飛並且暫停交易後，金管會在11月23日才恍然大悟地用「已有預謀、非常惡劣」來抨擊解散案，這不是馬後砲，什麼才是？
工會認為，交通部和民航局竟然事先完全沒有掌握復興航空要解散的消息，航空公司是特許事業，航權是特殊資產，既然交通部要重新分配航權，就應該強制要求收取航權的航空公司，要一併收取興航員工，不但可以解決失業問題，同時也能夠紓緩線上過勞的壓力。
復興企業工會指出，事發時，勞動部第一時間說「復興已經備妥資遣費、退休金，絕對不會有積欠勞工的問題」，結果馬上就發生被台北市政府以違反大解法為由裁罰50萬，21日更加重再度裁罰75萬，20日開始拖欠員工工資，勞動部1個月前信誓旦旦的保證，現在到底在哪裡？興航失業勞工遍布全台及離島，絕不是台北市政府層級就能解決。
復興企業工會說，興航解散，勞工受害，如果面對財團橫行，政府卻完全沒轍，那只會讓更多資本家有樣學樣，請蔡總統硬起來，介入解決。1051222
(中央社)
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