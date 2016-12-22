ERG衛星成功發射升空 台灣參一腳
中央研究院今天指出，由台灣、日本等多個團隊合作的ERG科學衛星，已於20日成功發射升空，地面接收站也成功收到衛星訊號。
中研院指出，ERG科學衛星(Exploration of energization and Radiation in Geospace) 屬於小型科學研究衛星，目標是探索地球磁層的高能輻射帶，了解當中相對論性粒子的加速機制，並對其中複雜的波動與粒子之間的關係找出關鍵性證據。
這項衛星計畫由日本宇宙航空研發開發機構（JAXA）主導，有30多個單位參與，台灣於2013年由中研院天文所、成功大學共同組團加入。
台灣團隊主要負責ERG衛星中量測低能量電子分布的酬載(LEP-e)，從設計開發、零組件製造、組裝與整合測試，乃至於後續的資料格式設定。
中研院天文所副所長王祥宇表示，這次合作讓台灣得到寶貴的衛星儀器研發經驗，並得以參與前瞻性的太空科學研究。ERG衛星收集到的科學資料，由成大的ERG數據中心負責整合，和台灣學術界共享。1051222
(中央社)
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