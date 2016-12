ERG衛星成功發射升空 台灣參一腳

中央研究院今天指出,由台灣、日本等多個團隊合作的ERG科學衛星,已於20日成功發射升空,地面接收站也成功收到衛星訊號。

中研院指出,ERG科學衛星(Exploration of energization and Radiation in Geospace) 屬於小型科學研究衛星,目標是探索地球磁層的高能輻射帶,了解當中相對論性粒子的加速機制,並對其中複雜的波動與粒子之間的關係找出關鍵性證據。

這項衛星計畫由日本宇宙航空研發開發機構(JAXA)主導,有30多個單位參與,台灣於2013年由中研院天文所、成功大學共同組團加入。

台灣團隊主要負責ERG衛星中量測低能量電子分布的酬載(LEP-e),從設計開發、零組件製造、組裝與整合測試,乃至於後續的資料格式設定。

中研院天文所副所長王祥宇表示,這次合作讓台灣得到寶貴的衛星儀器研發經驗,並得以參與前瞻性的太空科學研究。ERG衛星收集到的科學資料,由成大的ERG數據中心負責整合,和台灣學術界共享。1051222

(中央社)