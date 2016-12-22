積極推南向 觀光局海外駐點將增曼谷

我要評比

政府積極推動南向政策，交通部觀光局長周永暉今天接受媒體詢問證實，明年海外駐點將新增曼谷。

周永暉說，今年8月對泰國實施來台免簽後，泰國來台旅客已增加5萬人次。今年泰國來台人數已超過12萬人次。

周永暉說，泰國曼谷將是觀光局第13個海外辦事處，預計明年下半年設立。

目前，觀光局海外及大陸共有12個辦事包括：紐約、洛杉磯、舊金山、法蘭克福、新加坡、吉隆坡、東京、大阪、首爾、香港、北京、上海。

周永暉也透露，印尼與印度已列入下一波新增海外駐點的評估地點。1051222

(中央社)