政府不扮耶老 川普節前會國防包商施壓
美國總統當選人川普今天和兩大國防公司執行長會面施壓，尋求降低國防計畫費用，在引人注目的合約中幫納稅人省錢。
路透社報導，正在歡度耶誕假期的川普，在佛州棕櫚攤私人的Mar-a-Lago度假村，會晤波音（Boeing Co）執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）執行長休森（MarillynHewson）。
川普11月8日勝選後，便表達對這些公司的不滿，抱怨這些計畫費用過於高昂，國防包商股價聞訊重挫。
川普與這兩位執行長及12名國防部官員會面後告訴記者：「費用要降低。主要是（洛克希德馬丁）的F-35，我們想方設法要讓費用降低。這個計畫相當相當昂貴。」
川普說：「這像跳舞，你知道嗎？有點像跳舞...我們要砍費用，要優雅地砍。」
穆倫柏格則說，他和川普會面「很有收穫」，並表示他欽佩川普的「商業頭腦」。波音本月初因總統專機空軍一號升級計畫費用，意外成為箭靶。
川普曾批評波音打造空軍一號專機的費用太高，並在推文中呼籲聯邦政府「取消訂單」。川普說，空軍一號專機造價超過40億美元。
川普今天表示，「我想我們打算砍掉龐大的金額。」
穆倫柏格表示，他個人向川普承諾，費用不會失控。他說：「我們將以不到那樣的金額完成，我們將通力合作達成這個目標。」1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。