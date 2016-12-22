政府不扮耶老 川普節前會國防包商施壓

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美國總統當選人川普今天和兩大國防公司執行長會面施壓，尋求降低國防計畫費用，在引人注目的合約中幫納稅人省錢。

路透社報導，正在歡度耶誕假期的川普，在佛州棕櫚攤私人的Mar-a-Lago度假村，會晤波音（Boeing Co）執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp）執行長休森（MarillynHewson）。

川普11月8日勝選後，便表達對這些公司的不滿，抱怨這些計畫費用過於高昂，國防包商股價聞訊重挫。

川普與這兩位執行長及12名國防部官員會面後告訴記者：「費用要降低。主要是（洛克希德馬丁）的F-35，我們想方設法要讓費用降低。這個計畫相當相當昂貴。」

川普說：「這像跳舞，你知道嗎？有點像跳舞...我們要砍費用，要優雅地砍。」

穆倫柏格則說，他和川普會面「很有收穫」，並表示他欽佩川普的「商業頭腦」。波音本月初因總統專機空軍一號升級計畫費用，意外成為箭靶。

川普曾批評波音打造空軍一號專機的費用太高，並在推文中呼籲聯邦政府「取消訂單」。川普說，空軍一號專機造價超過40億美元。

川普今天表示，「我想我們打算砍掉龐大的金額。」

穆倫柏格表示，他個人向川普承諾，費用不會失控。他說：「我們將以不到那樣的金額完成，我們將通力合作達成這個目標。」1051222

(中央社)