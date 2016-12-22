松坂大輔找回自信 復活現曙光

松坂大輔近兩戰找回控球，更逐漸找回過往對投球的自信。(美聯社資料照)

「平成怪物」松坂大輔昨第三度於波多黎各冬盟先發登板，雖然被安打偏多，4局失2分稱不上理想表現，不過在修改投球機制後，近兩戰合計只出現3次保送，逐漸找回控球準心，他自認狀況相當不錯，還有點意猶未盡的說，「感覺還可以投更多局。」比起先前，如今他對投球，顯得更加有信心。

松坂在首戰狂投6保送後，捨去原本高舉過頭的動作，並改以二縫線速球做為主要武器，近兩場比賽合計投9局僅3次保送，做出改變成效頗豐，不過對昨役只投了4局就下場，據《Sponichi Annex》報導，松坂賽後表示，是球隊希望他為冬盟的季後賽保留實力。

松坂對此苦笑說，「先前就跟他們告知只留到年底，對這樣的決定，覺得有點驚訝，感謝他們對我的期待。」而三場比賽過去，投球漸入佳境，他將此歸功於速球的有效發揮，「這幾場比賽，速球的狀態相當不錯，都能投出理想的軌跡，今天感覺可以投得更久。」

不再有招牌「高舉過頭」的動作，讓松坂漸漸找回昔日身手，他表示現在還不能放棄，會繼續以這個動作去調整，「現在肩膀、手肘都沒有不舒服，且能照自己的想法去投，完全沒問題。」他在年底前預計還有第四場先發，接著就返回日本，若他能保持狀態，平成怪物的復活，似乎是指日可待。

(中時電子報)