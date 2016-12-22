與全球攝影家同步 追逐雲南羅平花海
安排旅行要在最恰當的時機，近年常在報章雜誌出現的雲南羅平油菜花田，廣達39萬畝的金黃花海燦爛耀眼令人震撼，那必須選在2月至3月中旬造訪才能目睹，加上哀牢山南部19萬畝的元陽梯田，都是全球攝影家追逐的景點。
滇東南是雲南旅遊的一塊處女地，千百年來農人辛勤耕種，在不經意間開墾塑造了土地的美麗，每年2月10日至3月10日羅平油菜花海綻放，是一年中最美的季節。
此外，滇東南還有氣勢磅礡的九龍瀑布群，被譽為中國十大最美的瀑布；座落在哀牢山南部的元陽梯田，日出、日落、雲海如詩如畫，以及近年攝影家所追逐的拍照聖地—東川紅土地、天然原始雕塑館—元謀土林，所有獨特地形與美景都可以在滇東南飽覽。
12月24日上午10:00至12:00鵬程旅行社舉辦滇東南的免費旅遊講座，分享旅途經驗與精彩照片，每場僅20位名額，需預約，洽02-25972558。此外，2017年2月21日與27日推出深度的滇東南12天行程，2月24日有精選的8天行程，在油菜花盛開季節，與全球攝影家同步追逐羅平花海。
(中時)
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