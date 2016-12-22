與全球攝影家同步 追逐雲南羅平花海

每年春天時分，是雲南羅平油菜花盛開的季節，一列列南來北往的火車在油菜花海中穿行，美不勝收。（圖/新華社）

物茂土林鬼斧神工般的自然奇觀，好似魔幻世界。（鵬程旅行社提供）

九龍瀑布群壯麗的美景。（鵬程旅行社提供）

元陽梯田形狀各異，在陽光照射下令人驚歎。（鵬程旅行社提供）

東川紅土地是攝影家的新寵。（鵬程旅行社提供）

元謀土林色彩豐富，從遠處看猶如置身古堡畫廊 。（鵬程旅行社提供）

安排旅行要在最恰當的時機，近年常在報章雜誌出現的雲南羅平油菜花田，廣達39萬畝的金黃花海燦爛耀眼令人震撼，那必須選在2月至3月中旬造訪才能目睹，加上哀牢山南部19萬畝的元陽梯田，都是全球攝影家追逐的景點。

滇東南是雲南旅遊的一塊處女地，千百年來農人辛勤耕種，在不經意間開墾塑造了土地的美麗，每年2月10日至3月10日羅平油菜花海綻放，是一年中最美的季節。

此外，滇東南還有氣勢磅礡的九龍瀑布群，被譽為中國十大最美的瀑布；座落在哀牢山南部的元陽梯田，日出、日落、雲海如詩如畫，以及近年攝影家所追逐的拍照聖地—東川紅土地、天然原始雕塑館—元謀土林，所有獨特地形與美景都可以在滇東南飽覽。

12月24日上午10:00至12:00鵬程旅行社舉辦滇東南的免費旅遊講座，分享旅途經驗與精彩照片，每場僅20位名額，需預約，洽02-25972558。此外，2017年2月21日與27日推出深度的滇東南12天行程，2月24日有精選的8天行程，在油菜花盛開季節，與全球攝影家同步追逐羅平花海。

(中時)