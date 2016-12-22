2016台中國際花毯節 交通資訊看這裡

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「2016台中國際花毯節」首度移師后里花田綠廊，將在24日開幕，時逢耶誕節及跨年連續假期，為維護道路交通安全、順暢，相關交通疏導管制及接駁車搭乘資訊如下。

台中市大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入活動會場配合完全接駁政策，採搭乘大眾公共運輸交通工具。

活動期間接駁車資訊：民眾搭乘接駁車(時間上午7時30分至下午5時30分)，約5至10分鐘發車。

一、紅線：豐原火車站，乘車地點：豐原東站。

二、綠線：后里火車站前站，乘車地點：后里國小側門。

三、黃線：中科-馬場停車場，乘車地點：后里區馬場路、后科路口。

四、藍線：麗寶樂園，乘車地點：麗寶樂園場內、安眉月眉北路口。

車輛停放及臨時停車場規劃：

汽車停車場部分：

一、中科-馬場停車場(約1500台)。

二、麗寶樂園停車場(約3000台)。

三、豐洲科學園區停車場(約400台，假日備用)。

機車停車場部分：枋寮路堤防邊單邊停車(約3000台)。

道路管制時段及範圍如下：

一、管制日期：2016年12月24日至2017年1月8日。

二、管制時段：上午6時至晚間6時。

三、管制路段：以花田綠廊展區為界，於展區周邊進行交通管制。

1、三豐路與枋寮路口：禁止小客車進入；禁止左轉。

2、舊社路口(會場後方道路)：禁止車輛進入。

3、枋寮路與三線路口(動物之家旁)：禁止車輛進入。

4、會場後方道路單行管制(東往西方向)。

5、三豐路外側車道增設接駁車往會場專用道(自三豐路61巷口至枋寮路口)。

「2016台中國際花毯節」首度移師后里花田綠廊，將垃圾掩埋場變身為美麗繽紛的花卉樂園。透過全新場地、結合教育、生態、環保，讓后里花田綠廊重新轉型定位，蛻變成現今綠意盎然的生態亮點公園。1051222

(中央社)