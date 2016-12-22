2016台中國際花毯節 交通資訊看這裡
「2016台中國際花毯節」首度移師后里花田綠廊，將在24日開幕，時逢耶誕節及跨年連續假期，為維護道路交通安全、順暢，相關交通疏導管制及接駁車搭乘資訊如下。
台中市大甲警分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入活動會場配合完全接駁政策，採搭乘大眾公共運輸交通工具。
活動期間接駁車資訊：民眾搭乘接駁車(時間上午7時30分至下午5時30分)，約5至10分鐘發車。
一、紅線：豐原火車站，乘車地點：豐原東站。
二、綠線：后里火車站前站，乘車地點：后里國小側門。
三、黃線：中科-馬場停車場，乘車地點：后里區馬場路、后科路口。
四、藍線：麗寶樂園，乘車地點：麗寶樂園場內、安眉月眉北路口。
車輛停放及臨時停車場規劃：
汽車停車場部分：
一、中科-馬場停車場(約1500台)。
二、麗寶樂園停車場(約3000台)。
三、豐洲科學園區停車場(約400台，假日備用)。
機車停車場部分：枋寮路堤防邊單邊停車(約3000台)。
道路管制時段及範圍如下：
一、管制日期：2016年12月24日至2017年1月8日。
二、管制時段：上午6時至晚間6時。
三、管制路段：以花田綠廊展區為界，於展區周邊進行交通管制。
1、三豐路與枋寮路口：禁止小客車進入；禁止左轉。
2、舊社路口(會場後方道路)：禁止車輛進入。
3、枋寮路與三線路口(動物之家旁)：禁止車輛進入。
4、會場後方道路單行管制(東往西方向)。
5、三豐路外側車道增設接駁車往會場專用道(自三豐路61巷口至枋寮路口)。
「2016台中國際花毯節」首度移師后里花田綠廊，將垃圾掩埋場變身為美麗繽紛的花卉樂園。透過全新場地、結合教育、生態、環保，讓后里花田綠廊重新轉型定位，蛻變成現今綠意盎然的生態亮點公園。1051222
(中央社)
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