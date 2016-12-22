胞弟遭歹徒毆傷 江蕙提告傷害等多罪

江蕙不捨胞弟遭毆，委託律師提告傷害等罪。(圖/本報系資料照)

「二姐」江蕙胞弟在住處遭歹徒持鐵器打傷，江蕙今晨在臉書透露當下遭歹徒挾持，和嫌犯扭打過程不小心受了傷，雖然嫌犯已經落網，不過江蕙也動怒了，委託律師對嫌犯提告傷害等多罪。

根據《中央社》報導，淡水分局表示基於保護當事人隱私，加上被害人家屬要求不要曝光江蕙身分，因此破案記者會時才沒提及她也在場，至於相關刑案移送書及向檢察官報告內容，都有據實陳述，已把江蕙列為本案關係人，所有法律程序都依規定進行，江蕙也委託律師提告強盜、侵入住宅、傷害等罪，至於嫌犯雖已被檢方聲押獲准，但仍未說明犯罪動機。

(中時電子報)