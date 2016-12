川普設貿易委員會 對中鷹派當顧問

美國總統當選人川普交接團隊今天公布,川普將在白宮新設立國家貿易委員會(National Trade Council),並由對中國強硬的鷹派經濟學者納瓦洛領軍。

川普交接團隊在新聞稿中說,這個新設置的國家貿易委員會將與現有的國家安全會議(NSC)、國家經濟會議(NEC)及國內政策會議(Domestic Policy Council)協力合作,以達成川普要透過強化軍事與經濟力量達成和平與繁榮的願景。

目前並不清楚這個新設立的國家貿易委員會是補足或與現有的白宮機構角色有重複。川普至今尚未公布具有大使頭銜、內閣層級的美國貿易代表人選。

不過,川普並非在白宮新設機構的第一人,例如NEC就是前總統柯林頓於1993年時成立。

新聞稿說,納瓦洛(Peter Navarro)將帶領國家貿易委員會,成為協助總統、主責貿易與產業政策的幕僚。

現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校(University of California,Irvine)經濟與公共政策教授,與美國主流經濟學者的看法不同,他是出名的對中貿易強硬鷹派,今年共和黨全國代表大會期間就批評中國,不按世界貿易組織(WTO)的規則行事,更主張美國要對中國祭出高關稅制裁。

他的著作「臥榻之虎」(Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World)詳述中國強軍發展對世界的影響,全代會時他受訪還提到,中國霸凌台灣、欺負菲律賓,就像惡霸流氓一樣,而美國對台灣的政策有明確立場,就是支持「台灣關係法」與「六項保證」。

川普在新聞稿中盛讚納瓦洛,他指出,幾年前讀過納瓦洛有關美國貿易的著作,對他清晰論點與研究印象深刻,納瓦洛也預示到全球主義對美國工人的危害,並為振興中產階級指出了方法。1051222

