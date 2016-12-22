大溪5死工安意外 家屬到場招魂

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桃園市大溪高中21日發生5死意外，家屬今天到現場招魂。(賴佑維攝)

桃園市大溪高中21日發生5死意外，家屬今天到現場招魂。(賴佑維攝)

桃園市大溪高中21日發生5死工安意外，今日上午9時30分許，家屬到場舉辦招魂儀式。檢方也將和職業安全署北區中心，㑹同桃園市消防局及大溪分局偵查隊確認案發過程。

(中時)