回美製造？美媒嗆川普：深圳他拿不走

美國總統當選人川普。（美聯社資料照）

美國總統當選人川普誓言要將蘋果和其他企業在美本土生產，是否會影響中國市場備受關注。不過中國大陸許多企業主管並不擔心，因為世界許多高科技裝置產於深圳，該地經濟力量太強大，川普若真的威脅對中國產品加徵關稅，深圳仍能在競爭中勝過美國。

《華爾街日報》21日報導，在深圳，企業操心的不是川普，而是如何在達爾文式的全球商業競爭中如何生存。深圳受到全球化競爭力衝擊、平均工資上升，許多盛極一時的服裝、玩具工廠，轉移到成本更低的中國其他地區，或越南等國，企業用機器人也慢慢替代人工以削減勞動成本。

報導指出，深圳的優勢在於組裝智慧手機和其他裝置，在美國需要數周才能做出的產品模型，在深圳一天就能做好，且成本較低。

一位深圳的企業主管表示，美國提高關稅會加速深圳的發展趨勢，依靠設計和品牌的具有全球競爭力的公司正在這裡紮根，深圳一些工廠可能會選擇遷移，但是是往中國較低工資的省份，而不是美國。

(中時電子報)