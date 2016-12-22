醫生：白胖不代表健康 恐缺鐵性貧血
一名1歲2個月的女童長得可愛，但臉色長期蒼白，日前發燒掛急診，驗血時才發現血紅素僅有8gm/dl（正常為11gm/dl），醫師提醒，白胖並不代表健康，可能是缺鐵性貧血的表現。
亞洲大學附屬醫院小兒血液腫瘤科主治醫師翁德甫表示，學齡前孩子缺鐵性貧血的好發比例為男生11.4%、女生13.2%。其中最常見的原因是母親本身缺乏鐵質，導致全母乳哺餵時，孩子無法攝取足夠的鐵質。
另外，隨著幼兒成長發育快速，鐵質不足就會導致缺鐵性貧血的發生。而缺鐵往往無明顯症狀而不易發覺，直到缺鐵嚴重，才會有臉色蒼白的情形。
翁德甫指出，幼兒長期缺鐵還可能伴隨有脾氣暴躁易怒、疲倦或食慾不振等症狀，對於有熱性痙攣體質的兒童，缺鐵性貧血更有加重熱性痙攣發生的頻率。
醫師提醒，幼兒是缺鐵性貧血好發的年齡，若母親進行全母乳哺育，尤其應該要注意本身鐵質攝取與補充的情形，尤其是在懷第二胎後，母親與幼兒都是缺鐵性貧血的高危險群。
翁德甫也建議，母親應在懷孕過程與哺育母乳時，多攝取含有鐵質的食物，進行全母乳哺育的幼兒，則應該提前於4個月大時開始添加副食品，如米精、麥精、五穀類等，因為此類食物富含鐵質，可以彌補母乳中缺鐵的狀況。
此外，若是以配方奶為主食的幼兒，則應該於6個月大時，逐漸添加副食品來避免幼兒出現缺乏鐵質的情形。1051222
(中央社)
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